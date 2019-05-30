شكرا لقرائتكم اتصال تليفونى يكشف مفاوضات الزمالك مع ظهير سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب أحمد صبحي ظهير أيمن فريق سموحة من الانضمام لفريق الزمالك في الميركاتو الصيفي المقبل. Advertisements علم الخليج 365 أن أحمد صبحى قد تلقى اتصالا من أحد مسئولي نادى الزمالك لاستطلاع رغبته في الانضمام من عدمه. ويأتي تفكير مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور في ضم أحمد صبحي تحسبا لرحيل التونسى حمدى النقاز.

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