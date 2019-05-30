شكرا لقرائتكم بيراميدز يهاجم حرس الحدود بـ "إيفونا" واستبعاد السعيد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى لبيراميدز تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة حرس الحدود في إطار منافسات الجولة الـ 34 من مسابقة الدوري الممتاز. شهدت قائمة فريق بيراميدز قبل مواجهة حرس الحدود فى العاشرة مساء اليوم خروج كلاً من أحمد الشناوى حارس المرمى و عبدالله السعيد من التشكيل الأساسي للفريق ، كما تواجد البرازيلي كينو على دكة البدلاء وتواجد حسام غانم الشهير بإيفونا لأول مرة . وجاء التشكيل على النحو التالي: Advertisements حراسة المرمى: المهدي سليمان. خط الدفاع: أحمد أيمن منصور ورجب بكار وعبد الله بكري وعمر جابر. خط الوسط: نبيل عماد دونجا ومحمد فتحي وإيريك تراوري وإبراهيم عادل. خط الهجوم: حسام غانم ومحمد فاروق.

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