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جدة - عمرو شويل بواتينج لم يفقد الأمل في البقاء مع بايرن كشف قلب الدفاع الدولي السابق جيروم بواتنغ، أنه لم يفقد الأمل في البقاء مع بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم، على الرغم من الانتقادات الموجهة له، وتهميشه من قبل المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش.

وشدد بواتنغ في مقابلة مع مجلة كيكر تنشر في عدد الجمعة: "لن أهرب، الأوضاع قد تتغير بسرعة"، وذلك في رد على ما نصحه به رئيس بايرن أولي هونيس بالبحث عن ناد جديد، بعدما قرر المدافع البالغ 30 عاماً عدم المشاركة في احتفالات فريقه بلقب كأس ألمانيا السبت الماضي، بعد فوزه على لايبزيج 3-0، وتوجهه مباشرة إلى غرف تبديل الملابس.

وقال هونيس لشبكة بي أر البافارية الأحد: "أنصحه بأن يترك النادي، أعتقد بأنه في حاجة إلى تحد جديد، يبدو أنه ليس في مكانه، كصديق، أنصحه بالبحث عن ناد جديد".

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لكن قلب الدفاع الخبير الذي أصبح أيضاً خارج حسابات مدرب المنتخب يواكيم لوف بعد المشاركة الكارثية في مونديال روسيا الصيف الماضي حين تنازل الألمان عن لقبهم العالمي بالخروج من الدور الأول، ما زال متفائلاً بخصوص استمراره مع النادي "البافاري" المتوج بثنائية الدوري والكأس، قائلاً: "بإمكاني رؤية نفسي مستمراً مع بايرن، ما زلت متحمساً وسأخوض الموسم المقبل بكل اندفاع".

وأقر بواتينج بأنه لم يقدم أداءً جيداً مع بايرن خلال الأشهر الأولى من الموسم، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لا يفهم السبب الذي دفع مدربه كوفاتش إلى إخراجه من التشكيلة الأساسية.

وواجه بواتينج الكثير من الانتقادات في وقت سابق من الشهر الحالي لاستضافته حفل عشية المباراة المصيرية لبايرن في الدوري المحلي ضد غريمه وملاحقه بروسيا دورتموند، لكنه نفى في مقابلته مع كيكر قوله إن "كرة القدم لم تعد من أولوياته".

وينتهي عقد بواتينج في يونيو 2021، وهو كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي الموسم الماضي، لكن الصفقة فشلت في اللحظات الأخيرة، ما أثر على معنوياته بحسب ما كشفه في مقابلته مع كيكر بالقول: "الأمور حسمت في ذهني وكنت راحلاً، عندما تحصل على عرض جيد ثم فجأة لا يُسمح لك بالرحيل، شيء في داخلك يتحطم".