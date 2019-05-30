شكرا لقرائتكم التشكيل النهائي للإنتاج الحربي أمام الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى، من تشكيل فريقه فى مواجهة الزمالك، فى المباراة المقرر انطلاقها فى العاشرة من مساء اليوم، على استاد بتروسبورت، فى المباراة المؤجلة 31 بالدورى الممتاز. وجاء تشكيل الإنتاج الحربى كالتالى: حراسة المرمى: أحمد يحيى. Advertisements خط الدفاع: أحمد مجدي ووهاب أهادزي ومعاذ الحناوي وأحمد شديد قناوى. خط الوسط: موسى دياوارا ومحمود حمادة وغنام محمد ومحمود عادل. خط الهجوم: كريم لالا وجيمس تيدي.

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