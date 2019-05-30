شكرا لقرائتكم لاعبو أخضر البراعم يشاركون في فعاليات نهائي أبطال أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شارك لاعبو المنتخب السعودي تحت 14 عاما، يوم الخميس، في تدريبات ومباريات افتراضية، وذلك خلال مشاركة منتخب البراعم في البرنامج الاجتماعي العالمي للأطفال "كرة القدم من أجل الصداقة" والمقام على هامش نهائي دوري أبطال أوروبا في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان صحافي: شارك الرباعي فراس رباط وطلال الشبيلي وعبدالإله فلاتة وعبدالسلام برناوي في الفعاليات، كما حضر المدرب محمد أمين حيدر والطبيب مجاهد خوجه المؤتمر الصحافي والمحاضرة التي قدمها لاعب المنتخب البرازيلي السابق وريال مدريد روبيرتو كارلوس عن اللاعب الناشئ، إلى جانب تواجد رئيس أكاديمية برشلونة الإسباني ميكيل بويغ.

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وشارك الوفد السعودي في محاضرات مختلفة حول الطرق التدريبية وكيفية تطبيق القيم التسع لكرة القدم.

وأشار الاتحاد السعودي إلى أن لاعبي المنتخب سيواصلون المشاركة في الفعاليات المصاحبة للبرنامج، ومن المقرر أن يتدرب المشاركون في المعسكر على المهارات الرياضية والإنسانية المختلفة بإشراف رياضيين وصحافيين ومدربين أكفاء.

ويذكر أن البرنامح يحظى بمشاركة 800 لاعب يمثلون 54 دولة يحتلفون باليوم العالمي لكرة القدم.