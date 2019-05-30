شكرا لقرائتكم مونديال الشباب: الأخضر يواجه بنما في ختام دور المجموعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يخوض المنتخب السعودي للشباب، يوم الجمعة، ثالث مبارياته ضمن منافسات كأس العالم تحت 20 عاما في بولندا.

ويلاقي الأخضر الشاب نظيره منتخب بنما في المباراة التي تجمعهما في الساعة السابعة بتوقيت السعودية، على ملعب بيدغوشتش، ضمن ختام دور المجموعات.

وأدى لاعبو المنتخب حصتهم التدريبية الأخيرة، يوم الخميس، تحت إشراف المدير الفني خالد العطوي والجهاز الفني المساعد، والتي ركزت على مران البناء من الخلف مع التموضع.

وخسر الأخضر أول مباراتين في المونديال أمام فرنسا 2-0، ومالي 4-3.