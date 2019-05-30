شكرا لقرائتكم قطر تسقط أمام أميركا وتودع مونديال الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ودع منتخب قطر بطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم (تحت 20 عاما) المقامة حاليا في بولندا، مبكرا من مرحلة المجموعات، بعدما تلقى هزيمته الثالثة في المسابقة، إثر خسارته صفر - 1 أمام منتخب الولايات المتحدة يوم الخميس في الجولة الثالثة (الأخيرة) للمجموعة الرابعة، التي شهدت أيضا تعادل منتخب أوكرانيا 1 - 1 أمام المنتخب النيجيري.

وتصدر منتخب أوكرانيا ترتيب المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى سبع نقاط، متفوقا بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه المنتخب الأميركي، ليصعدا سويا لدور الستة عشر، وبرفقتهما المنتخب النيجيري، صاحب المركز الثالث برصيد أربع نقاط، الذي تواجد ضمن أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الست بالدور الأول.

في المقابل، تذيل المنتخب القطري ترتيب المجموعة بلا رصيد من النقاط، بعدما خسر جميع مبارياته في البطولة.

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وعلى ملعب (ستاديون مييسكي فتيشاش) بمدينة تيخي، حقق المنتخب الأميركي انتصارا ثمينا على المنتخب القطري بهدف نظيف أحرزه تيموثي ويا في الدقيقة 76.

وأضاع المنتخب الأميركي فرصة تعزيز النتيجة، بعدما أهدر لاعبه أليكس مينديز ركلة جزاء في الدقيقة 85.

وفي اللقاء الآخر، خيم التعادل 1 -1 على لقاء منتخب نيجيريا مع نظيره الأوكراني، وبادر دانيلو سيكان بالتسجيل لأوكرانيا في الدقيقة 30، فيما تعادل محمد تيجاني لمنتخب نيجيريا في الدقيقة 51 من ركلة جزاء.