رئيس الزمالك يحضر مواجهة الإنتاج الحربي بملعب المباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365: حضر رئيس الزمالك، لمقصورة ملعب بتروسبورت لمؤازرة الفريق الأبيض أمام الإنتاج الحربى في الدوري. ويلعب الزمالك أمام الإنتاج الحربي في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الـ31 للدوري، على ملعب بتروسبورت. Advertisements وحضر رئيس الزمالك مباراة الفريق الماضية أمام نهضة بركان المغربى فى إياب دور النهائى بالكونفدرالية بعد رفع الإيقاف عنه من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف". وعاد رئيس الزمالك اليوم لحضور مباراة الفريق الأبيض المحلية. ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 66 نقطة، في حين يحتل الإنتاج الحربي المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة.

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