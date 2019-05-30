تحقيق فرانس فوتبول.. من الأقوى.. صلاح أم مانى؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أجرت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية تحقيقًا عن الأفضل بين محمد صلاح وساديو مانى لاعبا ليفربول، وذلك بعد قيادة الثاني للفريق من أجل خوض نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي.

رصدت الصحيقة الفرنسية الأشهر في عالم كرة القدم التقارب بين الثنائي على المستوى الرقمي، وتوجهت لخبراء اللعبة في إفريقيا وأوروبا من أجل استطلاع أرائهم.

كلود لو روا (المدير الفني لتوجو): وصلا للكمال في وقت واحد

من أبهرني حقًا هذا الموسم هو ساديو مانى، بدون أي تردد، هو رائع حقًا في سلوكه، لقد وصل إلى مستوى رائع بإتزان شديد، هو يمنحك انطباعًا بأنه تطور للغاية كإنسان وكلاعب، إنه حقًا تحول رائع، وعندما كان صلاح أقل في المستوى يتولد لديه شعور بمزيد من المسئولية، يورجن كلوب بالتأكيد تفهم أنه احتاج إلى مانى لسد الفراغ الذي يتركه صلاح، من النادر أن ترى تغير سريع في السلوك بهذا الشكل.

كلوب شخص عبقري فكريًا، فهو معلم بكل ما للكلمة من معنى، يتولى تدريب رجال ولاعبين، على المستوى الرياضي لقد كانت هناك أسئلة بشأن الطريقة التي يجب أن يلعب بها ساديو، والآن تستطيع أن ترى أنه في غاية الراحة من اللعب على الأطراف أو في العمق.

لقد سجل عدد كبير من الأهداف بالرأس، وهو شيء نادرًا ما كان يفعله في السابق، لقد أدرك أنه عندما تنطلق سريعًا تقفز عاليًا بغض النظر عن حجمك، من اللحظة الأولى تلاحظ عبقريتهما، فأحدهما يسجل أهداف بالرأس. وصلاح تطور كثيرًا في العمل الجماعي من أجل استعادة الكرة، ومدى الجهد الذي يبذله مقارنة بالماضي، وهو أمر مذهل حقًا، وهذا يجعله لاعب أكثر اكتمالًا.

لقد رأيت هذا في عين كلوب، كان في غاية السعادة، وهذا لم يمنعه من انهاء الموسم في صدارة الهدافين، لقد عانى كثيرًا من الإصابات، أعتقد أن صلاح كان أفضل لاعب في العالم خلال بطولة أمم إفريقيا 2017، والآن نحن أمام لاعبين وصلا للكمال تقريبا في وقت واحد، نادرًا من يحتسب تسلل ضدهما، ويتعاملان بذكاء شديد في الانطلاقات، ويخلقان المساحات.

جاك كريفوايه (مدرب ليفربول السابق): مانى أكثر ثباتًا في الأداء

أخر مباراة شاهدتها في أنفيلد كانت ليفربول وتوتنهام في 31 مارس، وصلاح كان أقل قليلًا من المستوى الذي ظهر به على مدار الموسم، بالنسبة لي نهائي دوري الأبطال سيكون لهم (ليفربول)، هم في حالة احباط بسبب عدم الفوز بالدوري وكل شيء يمكن أن يتغير في دوري الأبطال. صلاح لم يكرر موسمه الاستثنائي الذي كان العام الماضي، لكنه يظل جيدًا للغاية، وإن كان لم يصل لنفس مستواه السابق.

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موسم مانى أفضل من صلاح، وأعتقد حسم الموقف في النهائي يمكن أن يتم من خلال هذا الثنائي، دون أن ننسى اسهامات فيرمينو، الذي يمثل دور رئيسي في الخطة الهجومية، ويسمح لمانى وصلاح بالتألق، وعندما يغيب عن الفريق تعلم أن هناك مشكلة.

أرى أن مانى تطور بشكل رائع أمام المرمى، لقد أهدر عدد قليل من الفرص بالنسبة له كمهاجم، وبالنسبة لصلاح فقد أصبح أقل لمعانًا من السابق، أنا لا أعلم إن كان كلوب منحه مهام دفاعية أكبر من الموسم الماضي.

صلاح عندما كان في بازل كان لاعبًا متوسط المستوى، ثم بعد ذلك برز في إيطاليا، قبل أن يصبح لاعبًا كبيرًا في ليفربول، أمر أشبه بميسي عندما يتعامل مع الكرة بالقدم اليسرى، لكن بالنسبة لي أرى أن مانى أفضل من صلاح في بعض الأمور من بينها المراوغة، لكن هناك أمر غريب فنحن نعلم ماذا سيفعل صلاح لكن لا نستطيع إيقافه، وبالنسبة لمانى أنت لا يمكن أن تعرف إطلاقًا ما سيفعله.

مانى أيضًا وصل لدرجة عالية من النضج، لقد تمكن طوال الوقت من الحصول على ثقة كلوب واستحقها، وهو ما رفع من مستواه، لقد كان مثاليًا في قراراته وتحمل المسئولية بكل قوة، وأعتقد أن كليهما يقدمان مستوى قريب للغاية من أفضل شيء ممكن.

جافيت ندورام (لاعب الدوري الفرنسي السابق): ميزة صلاح

كليهما في غاية الجاذبية بالنسبة لي، ولهما خصائص متشابهة، وهما من اللاعبين المحبين للمساحات، والسرعة، مع إمكانية الوصول لأعلى سرعة ممكنة في أحد الألعاب، وبعدها يتكرر الأمر ذاته بدون تعب، من الصعب أن أقول أيهما أفضل، فبدون كرة صلاح أفضل من مانى، يمتلك رؤية للكرة تجعله دائمًا لا يبعد نظره عنها ويتحرك معها، وبالنسبة لمانى هو أفضل في القوة والانفجارية، والتوقيت، فهو دائما متميز في انطلاقاته وفاعليته. وكليهما لا يمكن توقع ما يقومان به.

هما حقًا من العباقرة في اللعبة، وفي نفس الأمر لديهما قدرة على استخدام السرعة إذا احتاج الأمر لها، ولقد اعتادوا على التعامل مع المدافعين، وإذا فقد أحد المدافعين الانتباه والتركيز يستطيع أي منهما معاقبة فريقه فورًا، كما أنه جهدهم يظل ثابت على مدار المباراة من البداية للنهاية.

هما من أصحاب القدرات الرائعة هجوميًا، كما أنهما من أصحاب القدرات الجماعية المميزة، تستطيع أن ترى ما يقومان به في تبادل المراكز وخلخلة الدفاع، وهناك دور أخرى في استعادة الكرة والضغط من البداية، وكلوب مدير فني استثنائي فهو رمز لكرة القدم كرياضة جماعية، وهذا السبب الذي يجعل صلاح ومانى في هذا التطور الكبير على مدار الوقت، واعتقد أنهما الآن من أفضل المهاجمين في أوروبا.

مقارنة محمد صلاح وساديو مانى