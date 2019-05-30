مباشر.. الزمالك 0 - 0 الإنتاج الحربي .. الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ومنافسه الإنتاج الحربي في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الـ31 للدوري، والمقررة على ملعب بتروسبورت.

ويبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش".

خط الدفاع : عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود "الونش" وحمدي النقاز.

خط الوسط: محمود عبد العزيز ومحمد إبراهيم ويوسف "أوباما" وإبراهيم حسن ومحمود "كهربا".

خط الهجوم: حميد أحداد

ويبدأ الإنتاج المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : أحمد يحيى

خط الدفاع : أحمد مجدي، ووهاب أهادزي، ومعاذ الحناوي، وأحمد شديد قناوي

خط الوسط: موسى دياوارا، ومحمود حمادة، وغنام محمد، ومحمود عادل

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خط الهجوم: كريم لالا، وجيمس تيدي

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 66 نقطة، في حين يحتل الفريق العسكري المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة.

تفاصيل المباراة:

بدأ المباراة بضغط من الزمالك، وكاد أحداد أن يتقدم في الدقيقة السابعة بعد عرضية رائعة من أوباما، ولكنه لم يتعامل مع الكرة بالشكل الأمثل، ليمسك بها حارس الإنتاج.

ونال محمود علاء مدافع الزمالك بطاقة صفراء في الدقيقة 19 بعد كرة مشتركة مع مهاجم الإنتاج الحربي.

ومر محمد إبراهيم بشكل رائع في الدقيقة 24، وسدد كرة قوية ولكن اصطدمت بالدفاع لترتد هجمة مرتدة للإنتاج.

ونال الزمالك ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 27، ليسددها كهربا، ولكن تصدى لها الحارس أحمد يحيى.

وسدد جيمس تيدي كرة ذهبت ضعيفة لجنش، قبل أن يسقط الونش بسبب الالتحام.

ومن ضربة ركنية، لعب أحمد مجدي لاعب الإنتاج كرة رأسية علت عارضة جنش، قبل أن ترتد لهجمة سريعة للزمالك عن طريق محمد إبراهيم الذي مرر لإبراهيم حسن ليلعب عرضية من الناحية اليسرى ولكن ذهبت في يد حارس الإنتاج.

وسدد محمود حمادة تصويبة قوية في الدقيقة 45 مرت بجوار القائم بقليل، ليحتسب الحكم 5 دقائق وقت بدل ضائع.

واستمرت دقائق الوقت بدل الضائع دون تغيير حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الاول بالتعادل السلبي.