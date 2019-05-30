بالفيديو.. لاعب سجل 9 أهداف.. النرويج تسحق هندوراس (12-0) بمونديال الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

حقق منتخب النرويج فوزه الأول في بطولة مونديال الشباب، بعدما حقق فوزا ساحقا 12 / صفر على منتخب هندوراس، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة لحساب المجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم للشباب (تحت 20 عاما)، المقامة حاليا في بولندا.

وانفرد منتخب أوروجواي بصدارة ترتيب المجموعة الثالثة، عقب تغلبه 2 / صفر على نظيره النيوزيلندي.

واحتفظ منتخب النرويج بآماله في التأهل للأدوار الإقصائية في البطولة، بفوزه الكبير اليوم.

وكان اللاعب النرويجي إيرلينج براوت هالاند، الذي يلعب في صفوف فريق ريد بول سالزبورج النمساوي، على موعد مع التاريخ، بعدما أحرز تسعة أهداف بمفرده في المباراة.

وتربع هالاند، الذي لم يتمكن من هز الشباك خلال مباراتي النرويج الماضيتين في البطولة، على صدارة ترتيب هدافي النسخة الحالية للمسابقة بفارق ستة أهداف أمام أقرب ملاحقيه السنغالي أمادو سانيا والكولومبي خوان هيرنانديز.

وافتتح هالاند التسجيل للنرويج مبكرا في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 20، فيما أحرز ليو شكيري أوستيجارد الهدف الثالث في الدقيقة 30.

وعاد هالاند للتسجيل من جديد، بعدما أضاف الهدف الرابع للنرويج في الدقيقة 36 من ركلة جزاء، ثم أحرز الهدف الخامس في الدقيقة 43.

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وأضاف ينز هاوجيه الهدف السادس في الدقيقة 46، ثم سجل هالاند الهدف السابع في الدقيقة 50.

وتضاعفت معاناة منتخب هندوراس بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه أكسيل جوميز في الدقيقة 57 لحصوله على الإنذار الثاني، ليعود هالاند ويحرز الهدفين الثامن والتاسع في الدقيقتين 67 و77.

وأحرز إيمان ماركوفيتش الهدف العاشر في الدقيقة 82، ثم سجل هالاند الهدفين الحادي عشر والثاني عشر في الدقيقتين 88 و90، فيما أنهى منتخب هندوراس المباراة بتسعة لاعبين، بعدما تلقى لاعبه إيفيرسون لوبيز البطاقة الحمراء في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وانفرد منتخب أوروجواي بصدارة المجموعة عقب تغلبه 2 / صفر على نظيره النيوزيلندي.

وارتفع رصيد أوروجواي إلى تسع نقاط، ليصبح أول فريق ينهي مشاركته في دور المجموعات محققا العلامة الكاملة في النسخة الحالية للمسابقة، متفوقا بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب نيوزيلندا، في حين احتل منتخب النرويج المركز الثالث بثلاث نقاط، وقبع منتخب هندوراس في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وافتتح داروين نونيز التسجيل لمنتخب أوروجواي في الدقيقة 40، فيما تكفل زميله بريان رودريجيز بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وكان منتخبا أوروجواي ونيوزيلندا ضمنا تأهلهما لدور الستة عشر في المسابقة منذ الجولة الماضية.