تغييران في تشكيل الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها العاشرة مساء اليوم الخميس.

وتقام المباراة على ملعب بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري.

واستعان جروس بالثنائي حمدي النقاز بدلاً من عبدالغني الذي خاض نهائي الكونفدرالية، وكذلك دفع بمحمود عبدالعزيز بدلا من طارق حامد الذي حصل على 3 إنذارات ليغيب عن المباراة.

ويبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم "جنش"

خط الدفاع : عبد الله جمعة، ومحمود علاء، ومحمود الونش، وحمدي النقاز.

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خط الوسط: محمود عبد العزيز.

وسط الهجوم: محمد إبراهيم، ويوسف أوباما، وإبراهيم حسن، ومحمود كهربا.

خط الهجوم: حميد أحداد.

واستبعد جروس الثنائي محمد أحمد كماتشو ومحمد عبد السلام، من قائمة الفريق.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عمر صلاح، وحازم إمام، ومحمد عبد الغني، ومحمد حسن، وأيمن حفني، وأحمد سيد زيزو، وخالد بوطيب.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 66 نقطة، في حين يحتل الفريق العسكري المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة.