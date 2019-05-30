قرر اللاعب البرازيلي نيمار استغلال تواجده في البرازيل من أجل شراء طائرة له ولأسرته من أجل التنقل في البرازيل وكذلك يمكن استغلالها عند العودة إلى فرنسا.
وذكرت تقارير برازيلية أن نيمار قرر شراء طائرة هيلكوبتر تسمى الطائرة “باتمان” وعليها شعار باتمان مقابل 13 مليون يورو.
يذكر أن نيمار يتقاضى 37 مليون يورو كراتب مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان في الموسم الواحد.
ويخطط اللاعب البرازيلي للانتقال للعب في الدوري الإسباني بداية من الموسم المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر نيمار يدفع مبلغ ضخم لشراء طائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.