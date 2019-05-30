اخبار الرياضه

نيمار يدفع مبلغ ضخم لشراء طائرة

0 نشر
Alaa Ali 0 تبليغ

Advertisements

قرر اللاعب البرازيلي استغلال تواجده في البرازيل من أجل شراء طائرة له ولأسرته من أجل التنقل في البرازيل وكذلك يمكن استغلالها عند العودة إلى فرنسا.

وذكرت تقارير برازيلية أن نيمار قرر شراء طائرة هيلكوبتر تسمى الطائرة “باتمان” وعليها شعار باتمان مقابل 13 مليون يورو.

يذكر أن نيمار يتقاضى 37 مليون يورو كراتب مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان في الموسم الواحد.

ويخطط اللاعب البرازيلي للانتقال للعب في بداية من الموسم المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نيمار يدفع مبلغ ضخم لشراء طائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا