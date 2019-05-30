نيمار يدفع مبلغ ضخم لشراء طائرة

قرر اللاعب البرازيلي نيمار استغلال تواجده في البرازيل من أجل شراء طائرة له ولأسرته من أجل التنقل في البرازيل وكذلك يمكن استغلالها عند العودة إلى فرنسا.

وذكرت تقارير برازيلية أن نيمار قرر شراء طائرة هيلكوبتر تسمى الطائرة “باتمان” وعليها شعار باتمان مقابل 13 مليون يورو.

يذكر أن نيمار يتقاضى 37 مليون يورو كراتب مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان في الموسم الواحد.

ويخطط اللاعب البرازيلي للانتقال للعب في الدوري الإسباني بداية من الموسم المقبل.