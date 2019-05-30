بنفيكا يتلقى عرض من ريال مدريد لضم رونالدو الجديد

أكدت صحيفة ماركا أن اللاعب البرتغالي الشاب جواو فيليكس أحد أبرز أحلام ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقرر ريال مدريد تقديم 80 مليون يورو لنادي بنفيكا لضم اللاعب مع اعارته لصفوف نادي بنفيكا لمدة موسم وذلك بدلا من دفع قيمة كسر عقده.

ورد نادي بنفيكا من جانبه بالرفض حيث أكد أن سعر جواو فيليكس هو 120 مليون يورو.

لكن لويس فيليب فييرا (رئيس بنفيكا) كان واضح أيضاً بشأن اللاعب . وأوضح أنه لن يغادر بنفيكا هذا الصيف بأقل من 120 مليون يورو وقد حاول رفع هذا المبلغ إلى200 مليون يورو لكنه لم يستطيع.

يذكر أن اللاعب الملقب برونالدو الجديد سجل 13 هدفا وصنع 8 مع بنفيكا في الموسم الماضي ليصبح هدف بارز لكبار الأندية الأوروبية.