ثلاثي الزمالك يؤازر الفريق أمام الإنتاج الحربي

حرص الثلاثي محمد عنتر ومحمد عبد السلام وأحمد كماتشو على التواجد في مقصورة ملعب ستاد بترو سبورت بالتجمع الخامس لمؤازرة الزمالك في مواجهته المرتقبة أمام الإنتاج الحربي ببطولة الدوري الخامس لمؤازرة الزمالك في مواجهته المرتقبة أمام الإنتاج الحربي ببطولة الدوريالمصري الممتاز. ويواجه الزمالك نظيره الإنتاج الحربي في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم ويحتاج الزمالك للفوز بنقاط المباراة الثلاث كي يواصل زحفه نحو تحقق اللقب.

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