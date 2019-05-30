مرتضى منصور يؤازر الزمالك أمام الإنتاج الحربي

تواجد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في مقصورة ملعب ستاد بترو سبورت بالتجمع الخامس، على هامش مباراة الأبيض أمام الإنتاج الحربي في بطولة الدوري الممتاز. الحربي في بطولة الدوري الممتاز. وتواجد أيضا المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي واللواء علاء مقلد عضو المجلس في مقصورة الملعب لمؤازرة الفريق في مواجهة الليلة. ويواجه فريق الزمالك نظيره الإنتاج الحربي في المباراة المؤجلة من الأسبوع ٣١ لبطولة الدوري المصري الممتاز.

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