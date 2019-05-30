أعطي أيمن عبدالعزيز المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تعليمات خاصة للاعبي خطالوسط، وذلك قبل بداية المباراة التي تنظلق في
تمام الساعة العاشرة مساءٍ ضمن منافسات الدوري الممتاز.
وطالب عبدالعزيز لاعب الوسط بالتدريبات على التسديد من خارج منطقة الجزاء خلال المباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر أيمن عبدالعزيز يعطي تعليمات خاصة للاعبي الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.