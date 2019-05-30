أيمن عبدالعزيز يعطي تعليمات خاصة للاعبي الزمالك

أعطي أيمن عبدالعزيز المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تعليمات خاصة للاعبي خط الوسط، وذلك قبل بداية المباراة التي تنظلق في الوسط، وذلك قبل بداية المباراة التي تنظلق فيتمام الساعة العاشرة مساءٍ ضمن منافسات الدوري الممتاز. وطالب عبدالعزيز لاعب الوسط بالتدريبات على التسديد من خارج منطقة الجزاء خلال المباراة.

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