رونالدو البرازيلي يشيد بمحمد صلاح: هذا اللاعب لن يأتي إلا بعد 20 عامًا

تحدث الأسطورة البرازيلية رونالدو مهاجم ريال مدريد السابق ورئيس نادي بلد الوليد الحالي، عن الدولي المصري محمد صلاح وأبرز اللاعبين على الساحة العالمية.

وأثني رونالدو في حوار أجرته صحيفة أس الإسبانية، على أداء الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي على مدار الموسمين

الماضيين.

وتابع مهاجم ريال مدريد السابق، "أحب مشاهدة محمد صلاح وإيدين هازارد ونيمار دا سيلفا وبالطبع كيليان مبابي".

واستطرد رونالدو ، " لكن هناك لاعب من آخر لن يأتي إلا بعد 20 أو 30

عامًا، هو ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، فهو يملك مهارات خرافية ولا أعتقد أن هناك لاعب يشبهه حاليًا، فهو رق واحد عالميًا".

وتطرق في حديثه لما يتردد بين وجه الشبه بين أسلوبه وكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، قائلًا، " أعتقد أنه مهاجم قوي وسريع للغاية ويملك مقومات وإمكانيات كبيرة جدًا، لكنني لا أحب المقارانات".