تحدث الأسطورة البرازيلية رونالدو مهاجم ريال مدريد السابق ورئيس نادي بلد الوليد الحالي، عن الدولي المصري محمد صلاح وأبرز اللاعبين على الساحة العالمية.
وأثني رونالدو في حوار أجرته صحيفة أس الإسبانية، على أداء الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي على مدار الموسمينالماضيين.
وتابع مهاجم ريال مدريد السابق، "أحب مشاهدة محمد صلاح وإيدين هازارد ونيمار دا سيلفا وبالطبع كيليان مبابي".
واستطرد رونالدو ، " لكن هناك لاعب من آخر لن يأتي إلا بعد 20 أو 30
وتطرق في حديثه لما يتردد بين وجه الشبه بين أسلوبه وكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، قائلًا، " أعتقد أنه مهاجم قوي وسريع للغاية ويملك مقومات وإمكانيات كبيرة جدًا، لكنني لا أحب المقارانات".
كانت هذه تفاصيل خبر رونالدو البرازيلي يشيد بمحمد صلاح: هذا اللاعب لن يأتي إلا بعد 20 عامًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.