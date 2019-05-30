كشف طبي للحكام يوم ١٥ يونيو

حددت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم يوم ١٥ يونيو المقبل موعدًا للكشف الطبي على الحكام. موعدًا للكشف الطبي على الحكام. ويأتي ذلك في إطار استعدادات اللجنة للموسم الكروي الجديد ٢٠١٩/٢٠٢٠ بعد نهاية منافسات كأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩ بمصر.

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