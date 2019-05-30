التاريخ يرجح كفة ليفربول أمام توتنهام قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

يلتقي ليفربول أمام نظيره توتنهام هوتسبير في نهائي دوري ابطال اوروبا يوم السبت المقبل علي ملعب ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل فريق اتلتيكو مدريد في اسبانيا.

بوابة الوفد تسلط الضوء على تاريخ الفريقين خلال مشوارهم التقي الفريقين من قبل في 55 مباراة نجح ليفربول في الفوز في 25 مباراة وتوتنهام

في 14 مباراة والتعادل بينهم في 16مباراة .

وسبق وان تواجه الفريقين من قبل في 41 مباراة في الدوري الانجليزي حقق ليفربول الفوز في 19 مباراة وحقق توتنهام الانتصار في 11لقاءوحسم التعادل بينهم في 11مواجهة

وعلي المستوي الاوروبي تقبل الفريقين في مسابقة كاس الاتحاد الاوروبي تقبل في لقائين حقق ليفربول الفوز في لقاء وخسر لقاء

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وفي بطولة كاس رابطة المحترفين الانجليزيه تقابله في 4مباريات نجح ليفربول في تحقيق الفوز في لقاء وخسر لقاءين، بينما تم التعادل بينهما في لقاء أخر.

وفي اللقاء الودي تقابل من قبل لقاء واحد وحسم التعادل السلبي المواجهة.

اكبر فوز حقق ليفربول علي توتنهام كان في عام 2013بخماسية نظيفة.