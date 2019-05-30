شاهد.. مهاجم منتخب النرويج يحرز 9 أهداف أمام هندوراس بكأس العالم للشباب

استطاع إرلينج هالاند لاعب منتخب النرويج للشباب تحت 20 عامًا من تسجيل تسعة أهداف أمام نظيره هندوراس، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بكأس العالم للشباب المقامة ببولندا.

وفاز منتخب النرويج بدستة أهداف دون مقابل على نظيره هندوراس في مباراة جاءت من طرف واحد.

وتمكن إرلينج هالاند من إحراز أربعة أهداف في الشوط الاول في الدقائق 7، 20، 36، 43، ثم أضاف خمسة أهداف أخري في الشوط الثاني في الدقائق 50، 67، 77، 88، 90.

بذلك تصدر إرلينج هالاند قائمة هدافي بطولة كأس العالم للشباب حتى الأن برصيد تسعة أهداف،

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ويليه الثاني خوان هيرنانديز مهاجم منتخب كولومبيا وأمادو سانيا مهاجم منتخب السنغال برصيد ثلاث أهداف لكل منهما.

يذكر أن منتخب النرويج يحتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط، بينما يأتي منتخب اوروجواي في صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، ويحتل منتخب نيوزلندا وصيفًا برصيد ست نقاط، فيما يتذيل المجموعة منتخب هندوراس بدون نقاط.

شاهد أهداف المباراة :