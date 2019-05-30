أعلن المدير الفني رامون دياز عن تشكيل فريق بيراميدز لمواجهة حرس الحدود في المباراة التي ستقام في تمام العاشرة مساءً ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. الممتاز لكرة القدم. وجاء تشكيل بيراميدز أمام حرس الحدود كالآتي : حراسة المرمى: المهدي سليمان خط الدفاع: أحمد أيمن منصور ورجب بكار Advertisements وعبد الله بكري وعمر جابر خط الوسط: نبيل عماد دونجا ومحمد فتحي وإيريك تراوري وإبراهيم عادل خط الهجوم: حسام غانم ومحمد فاروق البدلاء: عبد الله الهلالي وأحمد عادل ومحمود عبد القادر ويوسف هادي وجون سيفونتيس وكينو وكريستيان بينيفنتي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل بيراميدز أمام حرس الحدود .. محمد فاروق في الهجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.