القناة يحصل علي خدمات محمد خليفة لاعب طنطا

واصل الفريق الأول لنادي القناة بقيادة حمزة الجمل تدعيم صفوفه استعداداً للموسم الجديد ، ونجح في الحصول علي خدمات محمد خليفة لاعب طنطا السابق. تمت إجراءات التعاقد بوجود عماد الخواجة رئيس لجنة التعاقدات ونائب رئيس النادي ومحمد عناني عضو المجلس والمدير الإداري محمد صادق ويسعي القناة للصعود إلي دوري الأضواء والشهرة بعد أن كان قاب قوسين أو أدني من حصد بطاقة التأهل في الموسم المنقضي ، قبل أن يخطفها فريق إف سي مصر.

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