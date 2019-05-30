اونلاين | yalla zamalek مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج gool kahrba بث مباشر اليوم 30-5-2019 الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر yalla zamalek مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج gool kahrba بث مباشر اليوم 30-5-2019 الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نتابع سوياً مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر ضمن منافسات الحادي والثلاثون بالدوري المصري, الزمالك سيخوض مواجهة اليوم بروح معنوية كبيرة وذلك بعدما أن حقق لقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية التي تعيد الزمالك إلي منصات التتويج الأفريقية بعد غياب دام لمدة سنة عشر عام ومايزيد من دوافع الزمالك خلال مواجهة اليوم هو فقدان الاهلي نقطتين بالتعادل مع الاسماعيلي مما يجعل فرص الزمالك تزداد من أجل حصد لقب الدوري المصري.

الزمالك قد خاض لقائة الأخير بالدوري المصري أمام الداخلية وقد نجح المارد الأبيض في الحفاظ علي أنتصاراتة بالفوز بهدفين مقابل, وقد بدأ فريق الداخلية اللقاء بالضغط علي منطقة وسط الميدان مع بداية الزمالك للهجمة وذلك يزيد من صعوبة من صعوبة نقل الزمالك للكرة من الخلف للأمام ومايزيد من مشاكل الزمالك في منطقة وسط الميدان هو غياب فرجاني ساسي صاحب القدرة الكبيرة علي نقل الكرة بسهولة من الخلف للأمام.

ضغط الداخلية علي الزمالك في منطقة وسط الميدانضغط الداخلية علي الزمالك في منطقة وسط الميدان

الداخلية لم يكن هدفة الحفاظ علي نتيجة السلبي كعادة الفريق خلال مواجهة الاهلي والزمالك وذلك بسبب أن في حالة فقدان الداخلية لمزيد من النقاط سيضمن بشكل رسمي الهبوط لدوري الدرجة الثانية لذلك الداخلية لم يتكتل في الجانب الدفاعي حيث حاول الداخلية الزيادة العددية في منتصف ميدان الزمالك من أجل بناء هجمة بشكل منظم من خلال تقارب اللاعبين من بعضهما البعض بالإخص أن الداخلية لايملك اللاعب صاحب القدرات الفردية القادرة علي تشكيل خطورة علي دفاعات المارد الأحمر لذلك لجأ الداخلية إلي الحلول الجماعية من أجل الوصول إلي الحارس عماد السيد.

ولكن بالتأكيد هناك فوارق فنية كبيرة بين لاعبي الداخلية والزمالك لذلك لم تنجح محاولات الداخلية للوصول إلي منطقة جزاء الزمالك ولكن قد شكل خطورة من خلال الكرات الثابتة والتي كانت تعتبر المنفذ الوحيد بالنسبة لفريق الداخلية خلال مواجهة الزمالك ولكن لم ينجح في إستغلالها بالصورة الأمثل.

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أما مستر جروس المدير الفني للزمالك فقد بدأ اللقاء بتأمين دفاعي بعض الشيء حيث قد وجدنا عدم تقدم كبيرة من جانب الظهيرين حمدي النجاز وبهاء مجدي ولم يظهر الزمالك في الجانب الهجومي سوي من خلال الأعتماد علي الهجمات المرتدة من خلال إنطلاقات اللاعب محمود كهربا صاحب المهارات والإمكانيات الفردية العالية والذي نجح في تسجيل هدف الزمالك الأول بالدقيقة التاسعة عشر عن طريق ضربة ثابتة من خارج منطقة الجزاء.

إنطلاقات كهربا بالجانب الأيسرإنطلاقات كهربا بالجانب الأيسر

الزمالك قد تراجع بشكل مبالغ بعدما أن أحرز الهدف الأول وقد ترك الأستحواذ لداخلية ولكن لم ينجح الداخلية في الأستفادة من أستحواذة علي الكرة وذلك بسبب قلة الإمكانيات الفنية لفريق الداخلية ولكن الزمالك لم يظهر بالفعالية الهجومية المنتظرة خلال شوط اللقاء الأول وهنا هناك علامة إستفهام كبيرة بالإخص أن فريق الداخلية من أضعف فريق الدوري المصري وقد ضمن الهبوط بالفعل لدوري الدرجة الثانية ومايزيد من علامات الإستفهام حول تراجع الزمالك الدفاعي هو المساحات الواسعة في دفاعات الداخلية الذي كان يبحث عن الفوز.

مساحات كبيرة في دفاعات الداخليةمساحات كبيرة في دفاعات الداخلية

وقد واصل الزمالك التراجع الدفاعي بالشوط الثاني من أجل الحفاظ علي هدف التقدم وكان الناتج هو إدراك الداخلية هدف التعادل بالدقيقة الحادية والستون من خلال كرة ثابتة نجح في إستغلالها إبراهيم أبو اليزيد, ومن هنا كان هناك في شكل الللقاء حيث خرج الزمالك من الجانب الدفاعي للجانب الهجومي وحاول أحراز هدف التقدم وقد أجري مستر جروس أول تعديلاتة الفنية وذلك بخروج لاعب وسط دفاعي محمود عبد العزيز ونزول محمد إبراهيم صانع الألعاب الذي نجح في صناعة هدف أوباما الثاني بالدقيقة الثالثة والسبعون.

مواجهة الزمالك والإنتاج الحربي اليوم تختلف عن مباراة الزمالك والداخلية حيث أن بالتأكيد الإنتاج الحربي بقيادة المخضرم مختار مختار يملك إمكانيات فنية تجعلة يتفوق بصورة كبيرة عن الداخلية وقد حقق نتائج مميزة حيث حصد نقطة التعادل أمام المصري البورسعيدي خلال لقائة الأخيرة اللقاء الذي قد أنتهي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلا الفريقين.