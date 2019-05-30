اونلاين | kora اونلاين لايف مشاهدة اون سبورت hd on sport sd الناقلة لمباريات الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر kora اونلاين لايف مشاهدة اون سبورت hd on sport sd الناقلة لمباريات الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

-موعدنا Today الزمالك مباشر اضبط جهازك على تردد قناة أون سبورت 2 الجديد عبر القمر الصناعي النايل سات| اون سبورت hd on sport sd الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز الان متابعة أستقبل تردد قناة أون سبورت 2 عبر القمر الصناعي النايل سات، أعلنت شبكة قنوت أون عن أنها أطلقت قناة أون سبورت 2، لكي ترافق قناة أون سبورت في مجال الإعلام الرياضي، وتكون اطلالة متميزة تضيفها شبكة قنوات أون تى في، عبر الفضائيات، لتتميز بالصدارة والابتكار، وتحتل شبكة قنوات أون سبورت ساحة الإعلام الرياضي المصري والوطن العربي، بتغطية شاملة لجميع الأحداث والأخبار الرياضية في مصر والدول العربية.

–مباراة الزمالك والانتاج الحربي اليوم على اون سبورت

تبدأ مباراة الزمالك والانتاج الحربى فى الأسبوع الحادى والثلاثون من عمر الدورى المصرى يوم الخميس 30/5/2019، وتنطلق صافرة الحكم فى الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وفى الساعة الحادية عشر بالتوقيت الدولي السعودية، والساعة الثامنة بتوقيت غرينتش الدولي ويمكن متابعة صفحة البث المباشر لمباراة الزمالك والانتاج الحربي من هنا لمشاهدة مباراة الزمالك اليوم.

تابعونا في تمام الساعة 10.00 مساءً ومباراة الزمالك والإنتاج الحربي على #أون_سبورت ومباراة حرس الحدود وبيراميدز على #ONSPORT 2

اعرف تردد قناة أون سبورت 2 2019

إطلاق قناة أون سبورت 2، فكما أعلن “تامر مرسى “رئيس مجلس إدارة مجموعة “إعلام المصريين”، أن القناة الجديدة أون سبورت 2، انطلقت عبر نفس تردد قنوات أون لتحل محل قناة أون لايف التي تم وقفها مؤخراً، حيث تعمل من أجل دعم مجال الرياضة المصرية، بفكر وإستراتيجة متطورة، من أجل إثراء الثقافة الرياضية في المجتمع المصري والعربي، وتربية النشأ الجديد على حب الرياضية، والسعي نحو تثقيفهم بأهمية دور الرياضية في خدمة المجتمع العربي، والتواصل مع العالم.

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الآن قناة أون سبورت 2

قناة أون سبورت 2 وستحدث طفرة في عالم الإعلام الرياضي المصري، من خلال خطط مدروسة وممنهجة صرحت إدارة شبكة أون أنها تخطط لأن تغطي قناة أون سبورت عالم الرياضة باحترافية منظمة في مصر والمنطقة العربية والعالم، على مستوى كافة الألعاب الرياضية مع الاهتمام بمعبودة الجماهير كرة القدم.

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تشاهدون اليوم.. مباريات الأسبوع الـ 31 للدوري المصري

مباراة بين الزمالك والانتاج الحربي في بطولة الدوري المصري الممتاز وسوف تنقل قناة اون سبورت المباراة في تمام الساعة 10 مساءاً وهي مباراة مؤجلة من يوم: 15/5/2019.

برامج قناة أون سبورت 2

وتقوم قناة أون سبورت 2 بإذاعة مباريات الدوري المصري، بالإضافة إلى مجموعة من المباريات القديمة لأهم الفرق المصرية التي تلعب في الدوري المحلي.

ومن خلال القناة تستطيعون مشاهدة ملعب أون سبورت والذي كان يُقدمه الإعلامي أحمد شوبير والإعلامي سيف زاهر، فسيكون برنامج منفصل لكل قناة.

الآن تردد قناة أون سبورت 2 الجديد عبر القمر الصناعي النايل سات 2019

قناة أون سبورت تعتبر من أهم القنوات الرياضية على الساحة الإعلامية الرياضية المصرية في الوطن العربي لذا حرصت إدارة القناة أن تصنع بصمة إعلامية رياضية وأن تحتل سوق الإعلامي الرياضي في العالم العربي وتسيطر عليه فأطلقت قناة أون سبورت 2، بأعلى مقاييس الجودة لتنافس بقوة، لذا سوف نستعرض معكم زوار موقعنا الكرام تردد قناة أون سبورت 2 عبر القمر الصناعي النايل سات، التي يحرص محبي وعشاق الرياضة حول العالم على متابعتها.

التردد هو: 10853.

ومعدل الترميز: 27500.

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