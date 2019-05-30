اونلاين | يلا zamalek بث مباشر الزمالك والانتاج الحربي يلا شوت .. كورة لايف .. كورة ستار .. اون لاين .. كورة لايف .. time sport

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يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك منافسه فريق الإنتاج الحربي اليوم الخميس بالمباراة المقرر لها ان تقام في تمام العاشرة مساءً في استاد بتروسبورت والمؤجلة من الجولة الواحدة والثلاثون من عمر الدوري الممتاز.

ويدخل نادي الزمالك المباراة منتشيًا بتحقيق لقب الكونفيدرالية الأفريقية لأول مرة في تاريخه على حساب فريق نهضة البركان، بعد ما تغلب عليه بركلات الترجيح.

وتعد المباراة مصيرية لنادي الزمالك، حيث إن الفوز على الإنتاج الحربي في تلك المباراة سيقرب الزمالك من منافسه النادي الأهلي، وسيجعل حسابات الدوري لصالحه.

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ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة TIME Sport الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري المصري.

ويسعى الزمالك الي استغلال تعثر النادي الأهلي السابق أمام فريق الاسماعيلي، حيث تعادل الأهلي بهدف لمثله أمام الدراويش في مباراة سجل فيها المغربي وليد ازارو من الأهلي وكريم بامبو من الإسماعيلي.

ويدخل الزمالك المباراة وهو محتل المركز الثالث برصيد 66 نقطة، بينما يأتي في المركز الثاني بيراميدز برصيد 69 نقطة، وفي المركز الأول النادي الأهلي برصيد 74 نقطة.