اونلاين | italian zamalkawy.. مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر اليوم الأحد 30-5-2019 live hd

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر italian zamalkawy.. مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر اليوم الأحد 30-5-2019 live hd والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي الزمالك فريق الانتاج الحربى في العاشرة من مساء اليوم الخميس، على ملعب "بتروسبورت" ضمن مؤجلات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري المصري.

ويبحث الزمالك عن تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على فرصه المنافسة على لقب الدوري المصري، خاصة وسط المنافسة الشرسة التي يشهدها اللقب هذا الموسم بين قطبي الكرة المصرية، ويدخل الزمالك المباراة وهو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 66 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة فقط، ويحتل الأهلي الصدارة برصيد 74 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة.

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ويبحث الزمالك عن تحقيق فوزاً، يضمن له الاستمرار في المنافسة الصعبة على لقب الدوري المصري خلال الموسم الحالي، بينما فريق الانتاج الحربى فيدخل المباراة وهو في حالة استقرار كبيرة بعدما ضمن التوجد في بطولة الدوري الممتاز، ويحتل الانتاج الحربى المركز الـ12 في ترتيب جدول الجدول برصيد 37 نقطة.

موعد مباراة الزمالك ضد الانتاج الحربى اليوم الخميس 30-5-2019، ويدخل الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة للغاية، بعدما توج بلقب الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه، عقب الفوز على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح، ويحاول الفريق الأبيض استغلال هذه الدفعة المعنوية الكبيرة، لتحقيق فوزاً كبيراً وهاماً، حتى يقلص الفارق مع غريمه التقليدي فريق الأهلي.