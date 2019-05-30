اونلاين | رابط يوتيوب الان ON SPORTS مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر 30-05-2019 الدوري المصري Time Sport

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط يوتيوب الان ON SPORTS مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر 30-05-2019 الدوري المصري Time Sport والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر بتاريخ 30-05-2019 الدوري المصري، ينهي فريق نادي الزمالك استعداداته الأخيرة لمواجهة فريق الإنتاج الحربي في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز، والتي من المقرر لها أن تقام على استاد بترو سبورت، ويسعى نادي الزمالك أن يحقق الفوز دون سواه خلال مباراته أمام الإنتاج الحربي، حيث يعيش الفريق حالة من الإنتعاش بسبب الفوز الأخير الذي حققه على فريق نهضة بركان حيث تمكن من الفوز بـ 5 أهداف مقابل 3، أما في الدوري فيحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 66 نقطة، فيما يسعى فريق النتاج الحربي أن يحسن من أدائه المتراجع حيث تعادل خلال مباراته الأخيرة أمام فريق المصري البورسعيدي بهدفين لكلاً منهما، ويحتل الفريق المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة جمعها من خلال 32 مباراة.

الزمالك Vs الانتاج الحربي .

البطولة : الدوري المصري (الأسبوع 31).

القنوات الناقلة : ON Sport 1 (أون سبورت) .

الملعب : استاد بترو سبورت (أرضية الزمالك) .

المعلق : لم يحدد بعد .

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موعد المباراة :

في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت سوريا .