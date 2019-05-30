اونلاين | رابط مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر يلا لايف رابط الزمالك بث حي جودة متعددة Zamalek

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يواجه الفريق الأول بنادي الزمالك نظيره الإنتاج الحربي، في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم، الخميس، على ستاد بتروسبورت، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

تقام مباراة الزمالك والانتاج الحربى، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، وتذاع على قناتي أون سبورت والنيل للرياضة.

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، برصيد 66 نقطة، من 29 مباراة، بينما يحتل الإنتاج الحربي المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة.