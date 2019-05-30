رياضة | حارس برشلونة ينقلب على الإدارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس برشلونة ينقلب على الإدارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الهولندي جاسبر سيلسن، حارس مرمى برشلونة الإسباني، رغبته في الرحيل عن البارسا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال سيلسن في تصريحات نشرتها صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية: الحقيقة بأن رغبة برشلونة في الحصول على 60 مليون يورو لرحيلي في الصيف وهذا لا يساعدني ولكنني أنا هادئ وسوف انتظر لمعرفة ماذا سيحدث.

وتابع الحارس الهولندي: أنا سوف أفكر في خياراتي بعد الإجازة لكنني أبحث عن فريق في واحد من أفضل الدوريات الخمس الكبرى.

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وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية إلى أن تصريح سيلسن السابق يؤكد على رفض الهولندي فكرة الانضمام لبنفيكا البرتغالي في الصيف.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن بنفيكا عرض على برشلونة 20 مليون يورو لضم سيلسن لكن البارسا يعتبر العرض غير مرضي

ويريد برشلونة 35 مليون يورو على أقل تقدير لبيع الحارس الهولندي الذي يملك 60 مليون يورو كشرط جزائي في عقده مع البارسا.