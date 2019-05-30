رياضة | عاجل.. أول رد من اللجنة الأولمبية على حضور رئيس الزمالك مباراة الإنتاج رغم الإيقاف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول رد من اللجنة الأولمبية على حضور رئيس الزمالك مباراة الإنتاج رغم الإيقاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علقت اللجنة الأولمبية على حضور رئيس الزمالك لمباراة فريقه أمام الإنتاج الحربي اليوم، والتي تقام حاليا بملعب بتروسبورت.

وقال مصدر باللجنة الأولمبية في تصريحات لـ"الخليج 365 الرياضي":اتحاد الكرة هو سمح لرئيس الزمالك بحضور مباراة الإنتاج".

وتابع المصدر:" اتحاد الكرة من البداية خالف القرار وسمح للزمالك بخوض مباريات على ملعب النادي، والآن يخالف القرار بالسماح لرئيس النادي بحضور المباراة".

وكانت اللجنة الأولمبية قد أصدرت قرارار بإيقاف رئيس نادي الزمالك عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة عامين.