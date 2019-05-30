رياضة | عاجل.. رئيس الزمالك يتحدى اللجنة الأولمبية ويتواجد في مباراة الإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رئيس الزمالك يتحدى اللجنة الأولمبية ويتواجد في مباراة الإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجد رئيس نادي الزمالك في مقصورة ملعب ستاد بترو سبورت بالتجمع الخامس، على هامش مباراة الأبيض أمام الإنتاج الحربي في بطولة الدوري الممتاز.

وتواجد أيضا المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي واللواء علاء مقلد عضو المجلس في مقصورة الملعب لمؤازرة الفريق في مواجهة الليلة.

وعلى الرغم من قرار إيقاف رئيس الزمالك من جانب اللجنة الأولمبية، ومنعه من مزاولة أي نشاط رياضي لمدة موسمين، الا أن رئيس الزمالك تواجد في مقصورة بتروسبورت اليوم، بعد غياب طويل، حيث لم يتواجد رئيس الأبيض في أي مباراة منذ هذا القرار.

ويواجه فريق الزمالك نظيره الإنتاج الحربي في المباراة المؤجلة من الأسبوع ٣١ لبطولة الدوري المصري الممتاز.