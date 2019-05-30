رياضة | الأهلي يكشف حقيقة توقيع عمرو جمال للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يكشف حقيقة توقيع عمرو جمال للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا عن توقيع عمرو جمال مهاجم الفريق الأحمر على عقود انتقاله للزمالك.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة :"ما يتردد حول توقيع عمرو للزمالك ليس له أساس من الصحة وغير صحيح على الإطلاق وقصة توقيعه ليست حقيقية".

وأضاف :"عمرو مرتبط بعقد مع الأهلي لمدة موسمين بخلاف هذا الموسم، فكيف يقوم بالتوقيع للزمالك"..