رياضة | جلسة في الأهلي لحسم ملف الإعداد للفترة المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جلسة في الأهلي لحسم ملف الإعداد للفترة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأنه سيعقد جلسة اليوم مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر، لوضع خطة للفريق في الفترة المقبلة في طل عدم خوض الفريق لأي مباريات رسمية.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين قد قررت تأجيل مباراتي الأهلي أمام المقاولون العرب والزمالك لما بعد بطولة أمم إفريقيا التي ستقام ٢١ من شهر يونيو المقبل.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات خاصة بأن الجهاز الفني يعكف لدراسة خطة الفريق المقبلة، والتحضير لها خاصة وأننا نخوض المران بشكل طبيعي.