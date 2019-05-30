رياضة | رسميا.. الاتحاد يجدد عقد زياد المولد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الاتحاد يجدد عقد زياد المولد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة لؤي ناظر، اليوم الخميس، عن تجديد عقد اللاعب زياد المولد لمدة ثلاثة مواسم.

وذكر نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": تمت مراسم توقيع العقد بين رئيس مجلس الإدارة واللاعب، وتمنى لؤي ناظر التوفيق للاعب مع زملائه في الفريق لتحقيق تطلعات الجماهير الاتحادية الوفية، عبر إسعادها بتحقيق الإنجازات".

والجدير بالذكر أن زياد صاحب ال24 عاما خاض مع الاتحاد 14 مباراة كلاعب أساسي في الدوري.