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رياضة | عاجل.. مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام الإنتاج الحربي

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أعلن السويسري كريستيان جروس ،المدير الفني لفريق الزمالك ، تشكيل الفريق لمواجهة الإنتاج الحربي ، التى تقام في العاشرة مساء اليوم الخميس على ستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة 31 للدوري . 


وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة االانتاج الحربي:


محمود عبد الرحيم جنش فى حراسة المرمي.

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عبد الله جمعه - محمود علاء - محمود حمدي الونش - حمدي النقاز فى خط الدفاع.

محمود عبد العزيز - محمد ابراهيم - ابراهيم حسن - محمود كهربا - يوسف اوباما فى خط الوسط.

حميد أحداد فى خط الهجوم.

الاحتياطي : عمر صلاح حارس مرمي - ايمن حفني - خالد بو طيب - احمد زيزو - محمد حسن - محمد عبد الغني - حازم امام.

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