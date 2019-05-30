رياضة | عاجل.. مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام الإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام الإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السويسري كريستيان جروس ،المدير الفني لفريق الزمالك ، تشكيل الفريق لمواجهة الإنتاج الحربي ، التى تقام في العاشرة مساء اليوم الخميس على ستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة 31 للدوري .



وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة االانتاج الحربي:



محمود عبد الرحيم جنش فى حراسة المرمي.

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عبد الله جمعه - محمود علاء - محمود حمدي الونش - حمدي النقاز فى خط الدفاع.