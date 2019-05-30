رياضة | أول خطوة من يوفيتش للانتقال إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول خطوة من يوفيتش للانتقال إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى الصربي لوكا يوفيتش، مهاجم اينتراخت فرانكفورت الألماني،للانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما نشرته صحيفة آس الإسبانية، فإن يوفيتش أخلى خزينته في فرانكفورت من أجل الانتقال لصفوف ريال مدريد في الصيف المقبل قبل ذهابه إلى عطلة صيفية.

وتابعت الصحيفة أن ريال مدريد اتفق مع يوفيتش على التفاصيل كافة ويتبقى الإعلان الرسمي عن صفقة الصربي مقابل 60 مليون يورو.

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وأشارت الصحيفة إلى أن يوفيتش سوف يدعم هجوم ريال مدريد في الموسم المقبل بعدما سجل 27 هدفا في الموسم المنصرم رفقة فرانكفورت.

ويقضي يوفيتش حاليا عطلته الصيفية قبل عودته للمشاركة مع المنتخب الصربي في تصفيات يورو 2020 ضد أوكرانيا وليتوانيا يومي 7 و10 يونيو المقبل.