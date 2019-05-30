رياضة | نيمار يحدد موقفه من الانتقال لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يحدد موقفه من الانتقال لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم عن موقف البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان من الانتقال لصفوف ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما نشره موقع لو10 سبورت الفرنسي، فإن نيمار لا يريد الانتقال لصفوف ريال مدريد في الصيف ويفضل العودة لبرشلونة.

وتابع الموقع أن نيمار يخطط لرحيل عن باريس سان جيرمان في الصيف المقبل بعد موسمين بصفوف باريس سان جيرمان.

وكانت الصحافة الإسبانية ذكرت في الأسبوع الجاري أن برشلونة اقترب من ضم نيمار في الصيف المقبل بعد بداية المفاوضات بين الفريق الباريسي والبارسا وقد يدخل واحد من الثنائي فيليب كوتينيو أو عثمان ديمبلي ضمن الصفقة.