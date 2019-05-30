رياضة | كوتينيو يصدر قرارا ناريا حول مستقبله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوتينيو يصدر قرارا ناريا حول مستقبله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكدت صحيفة صن البريطانية أن اللاعب قد وافق على الرحيل عن البلوجرانا في الانتقالات الصيفية، واضعا العودة إلى الدوري الإنجليزي ضمن خططه في الموسم المقبل.
تشيلسي أبرز المهتمين بالتعاقد مع كوتينيو خلال الانتقالات الصيفية الحالية، لتعويض رحيل هازارد المنتظر عقب إعلانه نهاية فترته مع تشيلسي وطموحه لتجربة جديدة بداية من الموسم المقبل.
لن يكون البلوز هو المهتم الوحيد بضم اللاعب، إذ يراقب نادي مانشستر يونايتد وضع اللاعب مع برشلونة في المرحلة المقبلة من أجل انتهاز الفرصة التي تسمح للتعاقد معه وتعزيز صفوف الشياطين الحمر.
انتقل كوتينيو قادما من ليفربول إلى برشلونة في صفقة بلغت قيمتها ما يزيد عن 145 مليون إسترليني، وهو ما يدفع برشلونة لمحاولة الاستفادة من رحيله ماديا لتعويض هذا المبلغ الضخم المدفوع في اللاعب.