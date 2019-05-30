رياضة | كوتينيو يصدر قرارا ناريا حول مستقبله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوتينيو يصدر قرارا ناريا حول مستقبله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب نادي برشلونة الإسباني، قراره بشأن مستقبله مع البلوجرانا خلال الموسم المقبل، خاصة مع سوء معاملة الجماهير الكتالونية للاعب في الأيام الأخيرة من الموسم المنتهي.

وأكدت صحيفة صن البريطانية أن اللاعب قد وافق على الرحيل عن البلوجرانا في الانتقالات الصيفية، واضعا العودة إلى الدوري الإنجليزي ضمن خططه في الموسم المقبل.

تشيلسي أبرز المهتمين بالتعاقد مع كوتينيو خلال الانتقالات الصيفية الحالية، لتعويض رحيل هازارد المنتظر عقب إعلانه نهاية فترته مع تشيلسي وطموحه لتجربة جديدة بداية من الموسم المقبل.

لن يكون البلوز هو المهتم الوحيد بضم اللاعب، إذ يراقب نادي مانشستر يونايتد وضع اللاعب مع برشلونة في المرحلة المقبلة من أجل انتهاز الفرصة التي تسمح للتعاقد معه وتعزيز صفوف الشياطين الحمر.

انتقل كوتينيو قادما من ليفربول إلى برشلونة في صفقة بلغت قيمتها ما يزيد عن 145 مليون إسترليني، وهو ما يدفع برشلونة لمحاولة الاستفادة من رحيله ماديا لتعويض هذا المبلغ الضخم المدفوع في اللاعب.