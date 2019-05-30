رياضة | إيمري يقاطع لاعبي أرسنال بعد خسارة الدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيمري يقاطع لاعبي أرسنال بعد خسارة الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
دخل المدرب الإسباني يوناي إيمري، المدير الفني لنادي أرسنال، في حالة من الصمت عقب خسارة نهائي الدوري الأوروبي أمام تشيلسي مساء أمس، رافضا الحديث مع اللاعبين نهائيا عقب المباراة.
وذكرت صحيفة صن البريطانية أن المدرب الإسباني دخل في حالة من الصمت والإحباط الكبيرة عقب المباراة، وهو ما أكده تشاكا بعد نهاية مباراة الأمس، مشيرا أن إيمري لم ينطق بكلمة واحدة مع نهاية النهائي.
غرفة خلع ملابس أرسنال سيطر عليها الهدوء التام عقب المباراة، حيث دخل الجزء الأكبر من لاعبي الفريق في حالة صمت تامة مع مدرب الفريق، ليخرجوا بعد ذلك من ملعب اللقاء دون أي كلمة.
أرسنال تعرض لهزيمة مذلة على يد جاره تشيلسي برباعية مقابل هدف وحيد في نهائي الدوري الأوروبي، ليفشل في تحقيق اللقب او التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.