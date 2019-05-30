رياضة | إيمري يقاطع لاعبي أرسنال بعد خسارة الدوري الأوروبي

وذكرت صحيفة صن البريطانية أن المدرب الإسباني دخل في حالة من الصمت والإحباط الكبيرة عقب المباراة، وهو ما أكده تشاكا بعد نهاية مباراة الأمس، مشيرا أن إيمري لم ينطق بكلمة واحدة مع نهاية النهائي.

غرفة خلع ملابس أرسنال سيطر عليها الهدوء التام عقب المباراة، حيث دخل الجزء الأكبر من لاعبي الفريق في حالة صمت تامة مع مدرب الفريق، ليخرجوا بعد ذلك من ملعب اللقاء دون أي كلمة.

أرسنال تعرض لهزيمة مذلة على يد جاره تشيلسي برباعية مقابل هدف وحيد في نهائي الدوري الأوروبي، ليفشل في تحقيق اللقب او التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.