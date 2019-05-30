رياضة | سيد معوض: مصر المرشح الأول للفوز بلقب أمم إفريقيا.. وهذه كواليس نسخة 2008

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيد معوض: مصر المرشح الأول للفوز بلقب أمم إفريقيا.. وهذه كواليس نسخة 2008 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سيد معوض، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي سابقًا، إن بطولة الأمم الأفريقية والتي انعقدت في 2008 كانت لها ظروف خاصة بالنسبة له، حيث طّلب وقتها من المدير الفني بعدم السفر مع المنتخب بسبب وجود أزمة بين ناديي الأهلي والإسماعيلي، وكان من المفترض أن ينتقل للأهلي، ولهذه الأسباب توقفت الصفقة، فأصبح لا يعلم أين سيذهب عند عودته من البطولة.

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وأضاف "معوض"، خلال حواره في برنامج "أسياد أفريقيا"، مع الإعلامي إبراهيم فايق، الذي يُذاع على شبكة "9090"، اليوم الخميس، أن المدير الفني لمنتخب مصر وقتها رفض عدم مشاركته ولكن بعدها تفهم الأمر، وناشده بالسفر إلى البرتغال من أجل خوض مباراتين وديتين قبل السفر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، مستطردًا: "قالي طب سخن معانا ماتشين وخلاص".

وتابع: "في الآخر أنا قررت إني أسافر، والحمد لله البطولة كلها مشيت بشكل ممتاز، منتخب مصر كسب كل المنافسين الجامدين في أفضل حالتهم"، محفزًا اللاعبين على ضرورة الفوز ببطولة الأمم الأفريقية التي ستقام في مصر خلال أيام، "صعب نخسر بطولة على ملعبنا".