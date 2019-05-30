انت الان تتابع تفاصيل خبر أسماء وازنة ومفاجآت في تشكيلة الجزائر بكأس أفريقيا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 30 مايو 2019 09:51 مساءً - أعلن الجهاز الفني لمنتخب الجزائر لكرة القدم بقيادة المدرب جمال بلماضي، الخميس، القائمة النهائية لـ"محاربي الصحراء"، التي ستشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تحتضنها مصر، في الفترة ما بين 21 يونيو و19 يوليو المقبلين.

وعرفت القائمة، المكونة من 23 لاعباً، مفاجآت مدوية؛ كان أبرزها استدعاء المهاجم إسلام سليماني، الذي قدّم موسماً للنسيان بصحبة فريقه فنربهتشه التركي.

وإلى جانب سليماني، وضع بلماضي ثقته في جناح مانشستر سيتي رياض محرز، الذي تُوّج برباعية محلية تاريخية في أول مواسمه مع الفريق السماوي، فضلاً عن بغداد بونجاح، الذي سجّل 39 هدفاً بألوان فريقه السد القطري، ليُتوّج هدّافاً لـ"دوري نجوم قطر" برقم قياسي غير مسبوق.

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وشهدت القائمة أيضاً استدعاء متوسط ميدان أتلتيك بارادو، هشام بوداوي، في حين عرفت غياب هداف مونبلييه الفرنسي أندي ديلور، رغم قيامه بكل الإجراءات الإدارية لتمثيل "مُحاربي الصحراء".

وأوقعت القرعة، التي سُحبت في أبريل الماضي، منتخب الجزائر في المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات السنغال، وكينيا، وتنزانيا.

وتشهد البطولة القارية مشاركة 24 منتخباً، وذلك للمرة الأولى بعدما كان العدد يقتصر على 16 في البطولات السابقة، من بينها 5 منتخبات عربية؛ هي: مصر، والمغرب، وتونس، وموريتانيا، إضافة إلى الجزائر.

وقسمت المنتخبات إلى 6 مجموعات، على أن يتأهل إلى دور الـ16 بطل كل مجموعة ووصيفها، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث، في نظام يطبق لأول مرة في البطولة الأبرز على مستوى منتخبات القارة السمراء.