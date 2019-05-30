الامارات | الوحدة يقترب من التعاقد مع المدرب الهولندي موريس ستين

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يقترب من التعاقد مع المدرب الهولندي موريس ستين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مصدر بنادي الوحدة لـ " الإمارات اليوم " إن شركة كرة القدم بالنادي اقتربت من التعاقد مع الهولندي موريس ستين، ( 45 عاما )، المدير الفني لنادي فينلو الهولندي لقيادة تدريب الفريق الأول خلفا لمواطنه تين كات الذي اعتذر عن عدم الاستمرار مع الفريق لظروف أسرية.

ومن المنتظر أن يوقع موريس ستين عقد تدريبه للوحدة اليوم بعد الاتفاق على كل البنود الخاصة بالعقد الذي سيكون لمدة موسم واحد.

وجاءت فكرة التعاقد مع موريس ستين بترشيح من تين كات لوجود رغبة من نادي الوحدة في الاعتماد على المدرسة الهولندية والاستمرار معها في تدريب الفريق الأول بعد النجاح الذي حققه تين كات مع النادي.

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من جانب آخر تأكد رحيل لاعب الوسط سلطان الغافري إلى فريق الجزيرة بعقد لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

وأضاف المصدر أن نادي الوحدة تراجع عن فكرة بيع لاعب الوسط محمد عبد الباسط إلى الشارقة بعد رحيل الغافري إلى الجزيرة.