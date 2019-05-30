شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الانتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن السويسري كريستيان جروس ،المدير الفني لفريق الزمالك، تشكيل الفريق لمواجهة الإنتاج الحربي، التي تقام في العاشرة مساء اليوم الخميس على ستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة 31 للدوري. وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة االانتاج الحربي. محمود عبدالرحيم جنش في حراسة المرمي. Advertisements عبدالله جمعه – محمود علاء – محمود حمدي الونش – حمدي النقاز في خط الدفاع. محمود عبدالعزيز – محمد ابراهيم – ابراهيم حسن – محمود كهربا – يوسف اوباما في خط الوسط. حميد احداد في خط الهجوم. الاحتياطي: عمر صلاح حارس مرمي – ايمن حفني – خالد بو طيب – احمد زيزو – محمد حسن – محمد عبدالغني – حازم امام.

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