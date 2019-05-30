شكرا لقرائتكم خبر عن «النحاس» يرفض رحيل طاهر عن المقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض عماد النحاس، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى المقاولون العرب، رحيل طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الصاعد، عن قلعة الذئاب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأكد النحاس أن اللاعب من العناصر الأساسية التى يعتمد عليها، وأنه يسعى للحفاظ على القوام الأساسى للفريق، خاصة فى ظل اقتراب أحمد على، هداف الفريق وبطولة الدورى الممتاز، من الرحيل عن المقاولون بعدما تلقى هو الآخر أكثر من عرض من بيراميدز والإسماعيلى والاتحاد السكندرى، وتلقى طاهر محمد طاهر العديد من العروض المحلية على رأسها الأهلى والزمالك، حيث بات اللاعب محط أنظار قطبى الكرة المصرية بعد المستوى المتميز الذى ظهر عليه مع الفريق، ما أدى لانضمامه لصفوف المنتخب الوطنى تحت قيادة خافيير أجيرى قبل أن يصاب ويبتعد عن الملاعب لفترة طويلة بسبب تلك الإصابة. وأكد عماد النحاس فى جلسته مع المهندس محمد عادل فتحى أنه لن يوافق على رحيل طاهر إلا فى حالة وجود عروض احتراف أوروبية، لأنه لن يقف فى طريق مستقبله، ولكن إذا كانت العروض التى تلقاها اللاعب محلية فقط فإنه يريد بقاءه للاستفادة منه، خاصة أن الفريق يريد السير على نفس المستوى المتميز الذى يؤدى به منذ أن تولى عماد النحاس مهمة القيادة الفنية.

فيما دخل مسؤولو النادى فى مفاوضات مع صلاح أمين مهاجم فريق النجوم، الذى تأكد هبوطه للقسم الثانى، وتأكد معه رحيل اللاعب عن الفريق، وتلقى صلاح أمين العديد من العروض، منها المقاولون العرب والإنتاج الحربى وطنطا، إلا أن اللاعب يفضل الانتقال للمقاولون العرب، فيما وافق محمد عادل فتحى على تعديل عقد إبراهيم صلاح، لاعب الفريق، عقب نهاية الموسم االجارى، تنفيذاً للوعود التى حصل عليها اللاعب خلال

الفترة الماضية، وتكريماً له على مجهوده مع الفريق.