شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يفاوض «عامر» ويرفض الاستغناء عن «بانوم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الجونة، بقيادة حمادة صدقى، رحيل جاتوش بانوم عن صفوف الفريق، بعدما تلقى اللاعب العديد من العروض الخليجية، من السعودية والكويت، وذلك بعدما ظهر اللاعب بمستوى جيد مع فريق الجونة الذى قاده لتحقيق نتائج ايجابية، والبقاء فى بطولة الدورى الممتاز، بعدما تعادل سلبيًا مع الإسماعيلى فى الجولة الماضية، وشدد صدقى على أن اللاعب من العناصر الأساسية، ورحيله سيؤثر سلبيًا على الفريق، فى حال عدم توفير البديل المناسب له.

فيما دخل مسؤولو النادى فى مفاوضات جادة مع العديد من اللاعبين من أندية القسم الثانى، الذين ظهروا بمستوى متميز، بالإضافة لرديف الأهلى والزمالك لتدعيم الفريق بعناصر الخبرة، كما خاطب مسؤولو الجونة نظراءهم فى الأهلى لتجديد إعارة الثلاثى أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان وأحمد حمدى لموسم آخر، كما دخل حمادة صدقى، المدير الفنى، فى مفاوضات جادة مع عامر عامر، حارس الإنتاج الحربى، من أجل ضمه للفريق، حيث أكد الجهاز الفنى ضرورة التعاقد مع حارس مرمى متميز، بعدما تحفظ صدقى على مستوى محمود الغرباوى وهيثم رضوان، حارسى الفريق، واتفق الجهاز الفنى على دخول مزاد التعاقد مع عامر عامر، خاصة أن اللاعب

بات محط أنظار العديد من أندية الدورى الممتاز.