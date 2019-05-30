شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة على صفيح ساخن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواصلت الخلافات داخل اتحاد الكرة على خلفية الجدل الدائر بخصوص مواعيد المباريات المتبقية ببطولة الدورى الممتاز، وعدم الاتفاق على موعد نهائى لختام البطولة سواء قبل أو بعد كأس الأمم الإفريقية، التى تنطلق خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

وفجّر أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، مفاجأة، خلال تصريحاته ببرنامجه على شاشة «تايم سبورت»، قائلًا إن القرار الذى خرج من لجنة المسابقات، أمس الأول، بشأن جدول مباريات الدورى، كان مفاجئًا لأعضاء الاتحاد.

وكان اتحاد الكرة قد أصدر بيانًا رسميًا، أكد خلاله تمسك الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة خافيير أجيرى، بموعد انطلاق معسكر الفراعنة، ليتم استمرار العمل بجدول مسابقة الدورى الذى أُعلن عنه مؤخرًا.

وشدد الاتحاد على أن مباريات 30 مايو الجارى و3 يونيو المقبل قائمة فى موعدها، وأنها ستعلن مواعيد المباريات المتبقية من الدورى وكأس مصر خلال الساعات المقبلة. وأوضح «شوبير»، خلال تصريحاته بالبرنامج، أن قرار لجنة المسابقات باعتماد الجدول القديم لمباريات الدورى جاء بما يتعارض مع قرار اتحاد الكرة.

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وأضاف «شوبير»- بشأن القرارات التى تم الاتفاق عليها خلال الجلسة التى عقدها اتحاد الكرة: «فوجئنا بصدور قرارات وترتيبات مخالفة لما اتفقنا عليه».

وكان النادى الأهلى قد رفض استمرار مسابقة الدورى لما بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية، مطالبًا بإنهاء المسابقة، وفقًا لقواعد تكافؤ الفرص، قبل انطلاق البطولة.

ويعقد مجلس إدارة النادى جلسة، غدًا السبت، برئاسة محمود الخطيب، استكمالًا لاجتماعه الطارئ، الذى جرى اليوم الجمعة، وذلك لدراسة موقف النادى من جميع جوانبه بشأن المواعيد التى يقترحها اتحاد الكرة بين الحين والآخر للمباريات المتبقية من مسابقتى الدورى والكأس. ويستعرض المجلس الموقف كاملًا لاتخاذ القرارات التى تحفظ حقوق النادى. وأبدى «شوبير» اندهاشه من صمت هانى أبوريدة، وعدم تدخله فى أزمة جهاد جريشة مع الاتحاد الإفريقى، وإيقافه لمدة 6 أشهر. وأعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، «كاف»، إيقاف «جريشة» 6 أشهر بسبب مباراة الوداد والترجى المغربى فى ذهاب نهائى دورى أبطال إفريقيا، والتى انتهت بتعادل الفريقين 1- 1. وقال «شوبير»: «جميع الدول العربية تقف بجوار حكامها فى الأزمات، وأندهش من صمت هانى أبوريدة وعدم تدخله فى أزمة (جريشة)، رغم منصبه فى الاتحاد الدولى!»، كما هاجم «شوبير» الثنائى هانى أبوريدة وأحمد مجاهد بسبب منع قناة «تايم سبورت» من تصوير استاد 30 يونيو «الدفاع الجوى»، الذى يُعد ضمن الملاعب التى ستستضيف منافسات كأس الأمم الإفريقية المقبلة، فيما أصدرت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية، مصر 2019، بيانًا نفت من خلاله قيام أحمد مجاهد، منسق البطولة، عضو اللجنة المنظمة، بمنع قناة «تايم سبورت» من تصوير ملعب الدفاع الجوى، رغم امتلاكها التصاريح اللازمة.

وجاء فى البيان: «تؤكد اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية احترامها جميع الاتفاقات والبروتوكولات المُوقَّعة مع الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، والتى تنظم العلاقة بين جميع الأطراف ذات الصلة بتنظيم البطولة».

وأشارت اللجنة إلى أن ما تردد بشأن منع قناة «تايم سبورت» من التصوير فى أحد ملاعب البطولة «هو أمر مختلق جملة وتفصيلًا، بشهادة جميع الحضور، حيث لم يُمنع أى طاقم عمل من التصوير، بل كان هناك فرد واحد دون كاميرا». وأوضحت: «الجولة التفقدية فى استاد الدفاع الجوى خلال هذه الواقعة كانت تخص الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، وتصادف وجود أحمد مجاهد، المنسق العام بين اللجنة و(كاف)، من دون أن يتعرض لأحد بأى أسلوب أو طريقة». وشددت اللجنة على أنها لم تتسلم بعد ملاعب البطولة بشكل كامل: «حيث لا تزال (الملاعب) فى عهدة الشركات المعنية، التى تقوم بجهد فائق فى تجهيز الملاعب، وتتولى تنظيم زيارات التفتيش التى تُجرى عليها، ما يجعل اللجنة حتى اللحظة ليست جهة منع أو منح لأى حقوق إعلامية»، وفقًا للبيان. واختتمت بالتأكيد على عزمها الوفاء بالمسؤولية الملقاة على عاتقها من أجل تحقيق الهدف الوطنى الذى من أجله تم تكوينها، وستظل على إصرارها لتنظيم بطولة تفخر بها مصر وتضعها فى مكانها الطبيعى على خريطة العالم.