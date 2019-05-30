شكرا لقرائتكم خبر عن «صبحى» يبلغ «هيدرسفيلد» رغبته فى البقاء بالقلعة الحمراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبلغ رمضان صبحى ناديه هيدرسفيلد الإنجليزى برغبته فى البقاء ضمن صفوف الفريق الكروى الأول للنادى الأهلى خلال الفترة المقبلة، سواء على سبيل تمديد الإعارة أو البيع نهائيًا للأهلى، حسبما يتوصل الطرفان إلى اتفاق، بعدما نجح مسؤولو الأهلى فى التوصل معه إلى اتفاق خلال الأيام القليلة المنقضية يقضى ببقائه بين جدران القلعة الحمراء، خصوصًا أنه من العناصر المتميزة، التى أحدثت فارقًا كبيرًا منذ انضمامها إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة على سبيل الإعارة من النادى الإنجليزى لمدة ستة أشهر. يأتى هذا، فى الوقت الذى تمسك فيه مجلس إدارة النادى الأهلى بشراء «صبحى» نهائيًا من النادى الإنجليزى وعدم الرغبة فى تمديد الإعارة لإضفاء نوع من الاستقرار على الفريق، الذى يسعى لتحقيق الفوز بالبطولة الإفريقية الموسم المقبل، والعودة للمشاركة فى مونديال العالم للأندية، والذى غاب الأهلى عن المشاركة فيه طوال الفترة المنقضية. وأرسل مسؤولو الأهلى «فاكس» إلى النادى الإنجليزى يطلبون فيه شراء عقد «رمضان» نهائيًا بداية من الموسم الجديد، وعدم الاقتصار على تمديد الإعارة وفقًا لرغبة هيدرسفيلد. وينتظر الأهلى الرد النهائى من النادى الإنجليزى بشأن إتمام الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة من إجل إغلاق الملف نهائيًا. من ناحية أخرى، أعدت إدارة الكرة بالفريق الأول ملفًا كاملًا عن موقف الفريق بالدورى وجميع المخاطبات التى تلقاها من لجنة المسابقات باتحاد الكرة، والتى يستند عليها النادى فى طلبه استكمال مسابقة الدورى قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية. ويُنتظر أن يتم عرض الملف فى اجتماع مجلس الإدارة، المقرر عقده غدًا السبت، من أجل اتخاذ جميع الإجراءات التصعيدية لحفظ حق الأهلى فى عدم استكمال المسابقة دون التعرض لأى عقوبات. ودعا مجلس إدارة الأهلى إلى اجتماع طارئ، غدًا السبت، لمناقشة الوضع الحالى وموقف الفريق من مسابقة الدورى، بعدما أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة جدول المسابقة، الذى يؤكد استمرارها حتى بعد بطولة الأمم الإفريقية، وهو الأمر الذى اعترض عليه النادى الأهلى، وطالب بضرورة تغييره، ما دفعه إلى إصدار بيان، يؤكد خلاله عدم استكماله مسابقة الدورى، حال استمرارها لما بعد بطولة الأمم الإفريقية. وفشلت كل محاولات تقريب وجهات النظر بين مسؤولى اتحاد الكرة ونظرائهم فى الأهلى من أجل إنهاء تلك الإشكالية، بعد تمسك «أجيرى»، المدير الفنى للمنتخب، بعدم المساس بمعسكر إعداد المنتخب لبطولة الأمم الإفريقية، ورفضه مجرد مناقشة فكرة ترحيله لأيام من أجل خوض المباريات المتبقية من المسابقة، وهو الأمر الذى قوبل بالرفض من الجهاز الفنى للمنتخب لتعارضه مع مصلحة المنتخب فى تلك المهمة الوطنية. فى شأن آخر، يخضع شريف إكرامى، حارس مرمى الفريق، لاختبار طبى لتحديد موقفه بعد تعرضه لإصابة برشح فى الركبة، غاب على أثره عن مران أمس الأول، فيما اشتكى حسين الشحات من الإصابة بشد فى عضلة السمانة، أبعده عن المشاركة فى التدريبات، ويؤدى على أثره بعض التدريبات العلاجية قبل عودته إلى التدريبات الجماعية. هذا، وقد أعلن الجهاز الطبى تعرض النيجيرى جونيور أجايى للإصابة بكدمة فى القدم، اكتفى على أثرها بأداء بعض التدريبات التأهيلية.