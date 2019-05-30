شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يرحب بإعارة عواد للوحدة السعودى.. ويبحث عن مدير فنى جديد لقيادة الدراويش فى الموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، على إعارة محمد عواد حارس المرمى، بعدما أبدى الوحدة السعودى، رغبته فى الاحتفاظ بخدمات الحارس على سبيل الإعارة للموسم الثانى على التوالى، واشترط المسؤولون فى النادى تمديد عقد اللاعب مع الدراويش لموسم آخر. وينتظر أن يناقش الناديان التفاصيل المادية الخاصة بتمديد العقد، وتلقى الإسماعيلى، عدة عروض محلية وعربية تطالب بالحصول على خدمات الحارس محمد عواد، أبرزها الأهلى والزمالك وبيراميدز بجانب الهلال السعودى، والوحدة الذى لعب له على سبيل الإعارة. ياتى هذا فى الوقت الذى يعكف الجهاز الفنى للفريق الذى يضم محمود جابر وعطية صابر وصبرى المنياوى على كتابة التقرير الفنى الخاص بالفترة الماضية منذ توليهم المسوؤلية عقب رحيل يانفيسكى المدير الفنى، ويتضمن التقرير مستوى اللاعبين وتقييمهم فنيا وبدنيا وتحديد الصفقات التى يحتاجها الفريق فى الموسم الجديد وعدد الراحلين، بجانب تصور عن اللائحة المقرر العمل بها، وينتظر أن يقدم أعضاء الجهاز الفنى التقرير إلى مجلس إدارة النادى برئاسة إبراهيم عثمان لمناقشته واعتماد القرارات بجانب البدء فى عملية تدعيم الفريق مبكرا بسبب الصراع والمنافسة بين الأندية على التعاقد مع اللاعبين، فيما تواصل إدارة النادى مساعيها للتعاقد مع مدير فنى جديد يقود الفريق بداية من الموسم الجديد، وفتحت الإدارة خطوط اتصال مع شركات تسويق رياضى لترشيح مدربين على مستوى عال للمفاضلة بينهم للبدء فى التفاوض مع المدير الفنى الذى سيقع عليه الاختيار، فيما تبحث الإدارة عن إقامة معسكر خارجى للفريق خلال فترة الإعداد للموسم الجديد وذلك لتجهيز الفريق جيدا لمباريات الدورى الممتاز.