شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحسم الملفات الشائكة أثناء توقف الدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، على حسم الملفات الشائكة خلال فترة توقف بطولة الدورى الممتاز نظرا لإقامة بطولة كأس أمم إفريقيا فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

وعلمت «المصرى اليوم»، أن مجلس القلعة البيضاء يسعى إلى تجديد عقد محمود عبدالمنعم «كهربا»، لاعب الفريق الكروى الأول، خلال الفترة المقبلة، بعدما قدم أداءً مميزًا مع الفارس الأبيض هذا الموسم وكان له دور مؤثر فى التتويج ببطولة كأس الاتحاد الإفريقى «الكونفيدرالية».

وكان كهربا قد أعلن من قبل رغبته فى الاحتراف الخارجى وأن الأولوية لديه تتمثل فى البقاء داخل نادى الزمالك فقط، وطلب اللاعب أكثر من مرة تعديل عقده حيث يحصل على 3 ملايين جنيه فى الموسم الواحد وهو ما يراه غير مناسب له ويرغب فى زيادة المقابل المادى حال بقائه مع القلعة البيضاء.

من جانبه، أكد مرتضى منصور فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن تجديد عقد كهربا، على رأس أولويات المجلس وإدارة الكرة، مشيرًا إلى أن اللاعب يستحق تعديل عقده بعد الأداء والروح القتالية التى ظهر بها هذا الموسم.

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وأضاف: «كهربا لاعب كبير ويستحق تعديل عقده وسنقوم بذلك خلال الفترة المقبلة، وأمير مرتضى سيعقد معه جلسة لحسم ذلك، الفترة الماضية كان لدينا مباريات هامة ولم نستطع تجديد عقد اللاعب ولكن فى فترة التوقف سنقوم بذلك على الفور».

فيما كشف رئيس نادى الزمالك عن تفاصيل المكافآت من جانب الإدارة للاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى بعد التتويج ببطولة الكونفيدرالية، حيث أوضح خلال جلسته مع اللاعبين أنهم سيحصلون على قيمة الدفعة الأخيرة من مستحقاتهم خلال ساعات كما سيتم تحديد قيمة مكافأة بطولة الكونفيدرالية وصرفها للفريق خلال الفترة القادمة، كما وعد رئيس النادى اللاعبين برحلات حج أو عمرة لهم ولذويهم كمكافأة إضافية لهم. من جهة أخرى، أعلن مجلس إدارة نادى الزمالك، استمرار السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، الذى انتهى تعاقده مع القلعة البيضاء أمس.

وقال مرتضى منصور إن جروس مستمر على رأس الإدارة الفنية للفريق خلال الأيام المقبلة بعد تجديد الثقة فيه.

فى سياق آخر، استقر مجلس إدارة النادى، على مخاطبة هيئة استاد القاهرة فى الموسم المقبل، لخوض المباريات المحلية والإفريقية عليه، بدلًا من بتروسبورت، حيث من المقرر افتتاحه فى الشهر المقبل، حيث يستقبل مباريات المنتخب الوطنى فى بطولة كأس الأمم الإفريقية. ومن المنتظر أن يخاطب مجلس الزمالك، مسؤولى استاد القاهرة للحصول على موافقة خوض المباريات عليه فى الموسم المقبل، خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث تم تجديد الاستاد على أعلى مستوى.

فى شأن آخر أرسل الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب برقية تهنئة لنادى الزمالك ومجلس إدارته وجماهيره وللشعب المصرى بصفة عامة بعد تتويج الزمالك بكأس الكونفيدرالية الأفريقية.